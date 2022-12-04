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عربي-دولي

بلينكن يحذر حكومة نتنياهو المقبلة من إقامة مستوطنات جديدة

Lebanon 24
04-12-2022 | 16:30
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وعد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأحد، بمواصلة معارضة الاستيطان الإسرائيلي أو ضم الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، لكنه أكد أنه سيحكم على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المقبلة بحسب أعمالها، وليس حسب الشخصيات فيها من اليمين المتطرف.
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وقال بلينكن أمام "جاي ستريت" (J Street) وهي مجموعة ضغط أميركية يسارية مساندة لإسرائيل إنه "سيواصل أيضاً معارضة لا لبس فيها لأي أعمال تقوض آفاق حل الدولتين بما يشمل، على سبيل المثال لا الحصر، توسيع المستوطنات أو خطوات في اتجاه ضم أراض في الضفة الغربية أو تغيير في الوضع التاريخي القائم للمواقع المقدسة وعمليات الهدم والإخلاء والتحريض على العنف".

رئاسة الحكومة
وكان زعيم حزب "الليكود"، بنيامين نتنياهو، قد تسلم تكليفا رسميا من الرئيس الإسرائيلي، إسحاق هرتسوغ، بتشكيل الحكومة الجديدة في تشرين الثاني الماضي.

وحكم نتنياهو إسرائيل لمدة 12 عاما متتالية قبل أن يطيح به ائتلاف واسع، لكنه هش في العام 2021. وعودته في انتخابات الأسبوع الماضي - وهي الخامسة في البلاد خلال أربع سنوات - بدا وكأنها تضمن لإسرائيل حكومة متماسكة بأغلبية مريحة للمرة الأولى منذ العام 2019.
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