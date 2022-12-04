من نوع "كاتيوشا".. صواريخ تستهدف قاعدة تركية في العراق

كشفت وسائل إعلام عراقية، اليوم الأحد، أن صواريخ استهدفت قاعدة زليكان التركية شرق محافظة نينوى بشمال البلاد.

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وقال مسؤول محور قوات البيشمركة في شرق دجلة، سربست بابيري، إن ثمانية صواريخ من نوع كاتيوشا استهدفت القاعدة، بحسب ما نقلته شبكة (رووداو) الإعلامية الكردية.كما أفادت مواقع محلية، بسماع دوي انفجارات على أطراف مدينة الموصل عاصمة نينوى.جاء ذلك، بعد يوم من تعرض محيط القاعدة التركية لقصف بأربعة صواريخ من نواع "غراد"، وفق ما أكده مصدر أمني عراقي.فيما تبنت جماعة "لواء أحرار العراق" عملية استهداف القاعدة التركية، أمس السبت.