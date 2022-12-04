بقرار محكمة.. البشير يعود للمستشفى لإجراء فحوصات عاجلة

كشف هاشم أبو بكر الجعلي، محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الأحد، أن البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين نقلا إلى المستشفى.وقال أبو بكر إن "لدي معلومة مؤكدة بأن البشير ووزير الدفاع أعيدا إلى المستشفى لاستكمال العلاج"، وفق رويترز.أتى ذلك بعد أن أفادت قناة "طيبة" السودانية، في وقت سابق الأحد، بنقل الرئيس المعزول إلى المستشفى وخضوعه لفحوصات طبية عاجلة.

وأوردت القناة عبر حسابها على تويتر أن نقل البشير للمستشفى جاء بقرار من المحكمة.9 أشهر في المستشفىوكانت السلطات الأمنية قد أعادت، الشهر الماضي، الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ونائبه بكري حسن صالح، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، إلى جانب قيادات المؤتمر الشعبي، علي الحاج وإبراهيم السنوسي وآخرين إلى سجن كوبر، مجدداً، بعد 9 أشهر في المستشفى أو المعاملة الصحية الخاصة التي تمتعوا بها بفضل حكم المحكمة.واعتبرت مصادر أن سبب إعادتهم للسجن اجتماعات مريبة عقدها حزب البشير خلال الفترة الماضية، ما حث السلطات على التحرك.