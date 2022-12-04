Advertisement

عربي-دولي

بقرار محكمة.. البشير يعود للمستشفى لإجراء فحوصات عاجلة

Lebanon 24
04-12-2022 | 14:09
A-
A+
Doc-P-1016997-638057850972606496.jpg
Doc-P-1016997-638057850972606496.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف هاشم أبو بكر الجعلي، محامي الرئيس السوداني السابق عمر البشير، الأحد، أن البشير ووزير دفاعه عبد الرحيم محمد حسين نقلا إلى المستشفى.

وقال أبو بكر إن "لدي معلومة مؤكدة بأن البشير ووزير الدفاع أعيدا إلى المستشفى لاستكمال العلاج"، وفق رويترز.
Advertisement

أتى ذلك بعد أن أفادت قناة "طيبة" السودانية، في وقت سابق الأحد، بنقل الرئيس المعزول إلى المستشفى وخضوعه لفحوصات طبية عاجلة.
وأوردت القناة عبر حسابها على تويتر أن نقل البشير للمستشفى جاء بقرار من المحكمة.

9 أشهر في المستشفى
وكانت السلطات الأمنية قد أعادت، الشهر الماضي، الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ونائبه بكري حسن صالح، ووزير الدفاع الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، إلى جانب قيادات المؤتمر الشعبي، علي الحاج وإبراهيم السنوسي وآخرين إلى سجن كوبر، مجدداً، بعد 9 أشهر في المستشفى أو المعاملة الصحية الخاصة التي تمتعوا بها بفضل حكم المحكمة.

واعتبرت مصادر أن سبب إعادتهم للسجن اجتماعات مريبة عقدها حزب البشير خلال الفترة الماضية، ما حث السلطات على التحرك.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
19:30 | 2022-12-04
19:00 | 2022-12-04
18:30 | 2022-12-04
18:00 | 2022-12-04
17:22 | 2022-12-04
16:55 | 2022-12-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website