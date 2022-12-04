أوستن: أميركا ستبقى أعظم قوّة مسلّحة في التاريخ

أكد وزير الدفاع الأميركي أن الولايات المتحدة ستبقى أقوى قوة عسكرية، في حين تواجه بلاده مزيداً من التشكيك بقيادتها العالمية، في ضوء الحرب التي يشنّها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أوكرانيا، وزيادة الصين، التي تعتبرها واشنطن المنافس الاستراتيجي الوحيد، قدراتها العسكرية بشكل ملحوظ.

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قال أوستن، إن "الولايات المتحدة هي أعظم قوة مسلحة في تاريخ البشرية، ونقول لكل عدو، إن بلادنا ستكون دوما قوية وستبقى كذلك"، مضيفاً أن "واشنطن تعمل على اكتساب وضع عسكري يكون أكثر فتكًا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، كجزء من الجهود المبذولة للتأكد من أن الصين لا تهيمن على المنطقة بالطريقة التي تنوي القيام بها".

وأضاف في كلمة ألقاها أمام "منتدى ريغان للدفاع الوطني" في سيمي فالي بكاليفورنيا، أمس الأول، أن "الصين هي الدولة الوحيدة التي لديها الإرادة والقدرة، بشكل متزايد على إعادة تشكيل منطقتها والنظام الدولي ليناسب تفضيلاتها الاستبدادية. لذا، اسمحوا لي أن أكون واضحاً، لن ندع ذلك يحدث، وسنحافظ على أفضليتنا القتالية في الحروب ونشحذها، وسنعزز وجود قواتنا لاكتساب وضع عسكري يكون أكثر فتكًا وقدرة على الحركة والنشر"، مشدداً على أن "الولايات المتحدة متلزمة بشدة بالإدارة المسؤولة للمنافسة مع الصين حتى في الدفاع عن مصالحنا وحلفائنا وشركائنا".

وقال إن "السنوات القليلة المقبلة ستُحدد شروط المنافسة بيننا وبين الصين، وستشكل مستقبل الأمن في أوروبا".

وأضاف: "نحن نقود بقوة لتعزيز قوة الردع الأميركي لصياغة هذا العقد الحاسم، ونعي تماما كيف يجدر الحفاظ على أمن الولايات المتحدة في القرن الحادي والعشرين".