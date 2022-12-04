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عربي-دولي

جولة خليجية للرئيس الإسرائيلي

Lebanon 24
04-12-2022 | 18:00
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أجرى الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، أمس، زيارة هي الاولى لرئيس اسرائيلي الى البحرين منذ تطبيع العلاقات بين البلدي عام 2020، التقى خلالها العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى، على أن يجري اليوم زيارة الى الامارات، حيث سيلتقي الرئيس الإماراتي محمد بن زايد على هامش مشاركته في مؤتمر الفضاء المنعقد في أبوظبي.
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ووفق وكالة الأنباء البحرينية (بنا)، كان في استقبال الرئيس الإسرائيلي لدى وصوله إلى مطار البحرين الدولي، وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف الزياني. وطبقا للوكالة، فإن مباحثات هرتسوغ وملك البحرين تتناول تعزيز علاقات التعاون الثنائي، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
 
ومن المقّرر أن يلتقي هرتسوغ، الذي يرافقه وفد من ممثلي الصناعة والأعمال، الجالية اليهودية في البحرين. واعتبر هرتسوغ، الذي يعد منصبه فخرياً، قبل مغادرته إسرائيل، أن الزيارة التي يقوم بها بدعوة من الملك حمد خطوة تاريخية أخرى في العلاقات بين إسرائيل والدول العربية".
وقال في تغريدة إن "اتفاقات إبراهام أثارت تعاونا إقليميا تاريخيا (...) أدعو المزيد من الدول في منطقتنا للانضمام إلى هذه الشراكة وتعزيز الشرق الأوسط"، مضيفاً أنه "سيبحث في المنامة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي، إضافة الى القضايا السياسية والتحديات المشتركة، بما في ذلك ازمة المناخ العالمية".
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