ماكرون يدعو رئيس الوزراء العراقي إلى باريس

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى اجتماع في باريس أوائل العام المقبل، في خطوة تشير الى أن التحضيرات التي كانت تجري لاستضافة العاصمة الاردنية "مؤتمر بغداد 2" قبل نهاية العام، قد تعرقلت.

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وأعلن مكتب الرئيس الفرنسي، في بيان، أن الزعيمين اتفقا خلال اتصال هاتفي على تعزيز التعاون الثنائي وأن فرنسا ستساعد العراق في حربه ضد الإرهاب والهجمات على سيادته.

وعقد "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة" في آب 2021 في العاصمة العراقية بغداد برئاسة العراق وفرنسا، وشاركت فيه الى جانب باريس وبغداد، دول جوار العراق أي الكويت والسعودية والأردن وإيران وتركيا الى جانب الامارات وقطر.