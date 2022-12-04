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عربي-دولي

ترامب يدعو لإنهاء العمل بالدستور

Lebanon 24
04-12-2022 | 19:00
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دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، الذي أعلن أخيراً ترشحه لخوض انتخابات الرئاسة في 2024، إلى إنهاء العمل بالدستور لإلغاء نتائج انتخابات 2020، وإعادة تنصيبه رئيساً.
وكتب ترامب في تدوينة على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "هل تُطرح نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 ويُعلَن الفائز الصحيح؟... إن الاحتيال من هذا النوع والحجم يسمح بإنهاء جميع القواعد واللوائح والمواد، حتى تلك الموجودة في الدستور"، مضيفاً أن "مؤسسينا العظماء لم يريدوا انتخابات كاذبة ومزوّرة!"
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وجاء منشور ترامب بعدما تعهد رجل الأعمال والملياردير الأميركي إيلون ماسك، بنشر وثائق خطيرة بخصوص فضيحة جهاز الكمبيوتر المحمول لهانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن.
وعلّق المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس، معتبراً أن تصريحات ترامب لعنة على روح أمتنا، ويجب إدانتها عالمياً.
وأضاف في بيان أن "الدستور وثيقة مقدسة كفلت لأكثر من 200 عام أن تسود الحرية وسيادة القانون في بلدنا العظيم. يجمع الدستور الشعب الأميركي معاً بغض النظر عن الحزب، ويقْسِم القادة المنتخبون على دعمه".

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