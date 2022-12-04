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عربي-دولي

الدولار يرتفع لأعلى مستوى في التاريخ أمام الليرة السورية

Lebanon 24
04-12-2022 | 19:30
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وصل انهيار سعر صرف الليرة السورية رقما تاريخيا جديدا أمس فيما يبدو انه في طريقه لتجاوز حاجز الـ 6 آلاف ليرة مقابل الدولار.
وسجّل سعر مبيع الدولار في العاصمة دمشق وحلب وكذلك ادلب التي يسيطر عليها المعارضون، 5800 ليرة بحسب موقع "الليرة اليوم" المتخصص.
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وتراوح سعر شراء الدولار بين 5730 في دمشق و5710 في حلب، و5750 في إدلب.
وعلى غرار الدولار يواصل الذهب ارتفاعه ليلامس الـ 300 الف ليرة، حيث ارتفع سعر الغرام من عيار 21، 9 آلاف ليرة دفعة واحدة أمس الأول، متجاوزا 280 ألف ليرة.
ووفق نشرة أسعار جمعية الصاغة، فإن سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطا سجل 281 ألف ليرة للمبيع، و280500 ليرة للشراء، على حين بلغ سعر الغرام عيار 18 قيراطا 240857 ليرة للمبيع، و240357 للشراء.
ولفتت جمعية الصاغة إلى أن سعر الأونصة ارتفع عالميا إلى 1800 دولار أميركي.
وطالبت جمعية الصاغة بعدم الانجرار وراء الأسعار الوهمية المخالفة للتسعيرة النظامية للجمعية.
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