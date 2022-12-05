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انزلاق للتربة يودي بحياة 3 في كولومبيا

Lebanon 24
05-12-2022 | 00:30
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أودى انزلاق للتربة في شمال غرب كولومبيا بحياة 3 أشخاص على الأقل فيما حوصر نحو 20 آخرين، وفق ما أعلنت السلطات، في وقتٍ يُحاول عناصر الإنقاذ انتشال ناجين.

وكتب الرئيس جوستافو بيترو على تويتر: "أنقِذ 9 أشخاص، ولقي 3 مصرعهم، ونعتقد أنّ أكثر من 20 شخصاً ما زالوا في عداد المفقودين. إنّها مأساة".
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وحصل انزلاق التربة في منطقة جبليّة معزولة تابعة لبلديّة بويبلو ريكو، وفقاً للدفاع المدني. ويبحث عشرات العناصر عن ركّاب درّاجة ناريّة وحافلة خدمة عامّة حوصِروا جرّاء انزلاق التربة.

وانتشل عمّال الإنقاذ فتاة توفّيت قبل وصولها إلى المستشفى، كانت تبلغ من العمر 7 سنوات حسب السلطات.
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