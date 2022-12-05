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عربي-دولي

الصين تسجل 30 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

Lebanon 24
05-12-2022 | 01:00
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ذكرت لجنة الصحة الوطنية، الاثنين، أن الصين سجلت 30 ألفاً و14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 4 ديسمبر، منها 4 آلاف و318 حالة ظهرت عليها أعراض و25 ألفاً و596 حالة بدون أعراض.

وسجلت الصين في اليوم السابق 31 ألفاً و824 إصابة جديدة، منها 4 آلاف و213 مصحوبة بأعراض و27 ألفاً و 611 بدون أعراض.
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وباستبعاد الإصابات الوافدة من الخارج، سجلت الصين 29 ألفاً و724 إصابة محلية جديدة بفيروس كورونا، منها 4 آلاف و247 حالة مصحوبة بأعراض و25 ألفاً و477 بدون أعراض، انخفاضاً من 31 ألفاً و601 حالة في اليوم السابق.
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