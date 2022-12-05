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المجلس العسكري في مالي يفتح الباب أمام عودة كوكالا مايجا إلى رئاسة الحكومة

Lebanon 24
05-12-2022 | 01:30
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ألغى رئيس المجلس العسكري الحاكم في مالي أسيمي جويتا مرسوماً قضى بتعيين كولونيل رئيساً للوزراء بالوكالة، وهو ما يُمهّد الطريق لعودة تشوجيل كوكالا مايجا إلى رئاسة الحكومة، حسبما أعلنت السلطات مساء الأحد.
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كان شوجيل كوكالا مايجا (64 عاماً)، وهو سياسي مدني مخضرم قد عُيّن رئيساً للوزراء في حزيران 2021، لكنّه اضطرّ إلى الابتعاد عن الساحة السياسيّة في أغسطس بعد إصابته بجلطة دماغيّة.

على أثر ذلك، عُيّن الكولونيل عبد الله مايجا رئيساً للحكومة بالوكالة في 21 آب.
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