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عربي-دولي

هل تسعى فرنسا لتدمير روسيا ؟

Lebanon 24
04-12-2022 | 23:22
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في حديث نشر يوم أمس الأحد، إن بلاده والدول الغربية الأخرى لا تسعى إلى تدمير روسيا.

 ووفقا له، تشعر روسيا "بسخط معين"، وتعتقد أن الدول الغربية تسعى جاهدة لتدميرها.
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وأضاف ماكروف في مقابلة مع قناة CBS التلفزيونية: "لا أعتقد أن هذا هو هدفنا. لم يكن لدينا مثل هذا التطلع في فرنسا. علاوة على ذلك، لدينا علاقات وثيقة للغاية من وجهة نظر ثقافية وتاريخية. وقد احترمنا دائما شعب روسيا".

وأشار ماكرون إلى أنه أجرى، الكثير من المحادثات مع نظيره الروسي وكان البعض منها يستمر لفترة طويلة.

ووفقا له خلال هذه المحادثات "كان هناك فهم واضح بأن الروس شعب عظيم له تاريخ عظيم".
"تاس"

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