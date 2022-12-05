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عربي-دولي

بلجيكا تبدأ الإجراءات القضائية في تفجيرات بروكسل

Lebanon 24
05-12-2022 | 02:00
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تبدأ بلجيكا، اليوم الاثنين، الإجراءات القضائية لأكبر محاكمة لها على الإطلاق لتحديد ما إذا كان 10 رجال قد شاركوا في التفجيرات الانتحارية التي نفذها متشددون في بروكسل عام 2016 وأسفرت عن مقتل 32 شخصا وإصابة أكثر من 300 آخرين.
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وبعد أكثر من 6 سنوات على الهجمات، ستحدد القاضية لورينس ماسارت رئيسة المحكمة اليوم هوية جميع أطراف القضية بمن في ذلك المتهمون والمحامون الذين يمثلون حوالي 1000 شخص تضرروا من الهجمات التي أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها.

وستتحدث ماسارت بعد ذلك أمام هيئة المحلفين، التي تم اختيارها من بين مجموعة من 1000 بلجيكي الأسبوع الماضي في عملية استمرت 14 ساعة، بحسب ما ذكرت رويترز.
وثمة صلة واضحة بين المحاكمة وتلك التي أجرتها فرنسا في هجمات باريس في شباط 2015، فقد حُكم على 6 من المتهمين في تفجيرات بروكسل بالسجن لمدد تتراوح بين 10 سنوات ومدى الحياة في فرنسا في يونيو، لكن المحاكمة البلجيكية ستكون مختلفة من حيث أنه سيتم البت فيها من قبل هيئة محلفين وليس قضاة.

وأسفر التفجير المزدوج في مطار بروكسل وتفجير قنبلة ثالثة في مترو المدينة في 22 آذار 2016 عن مقتل 15 رجلا و17 امرأة من جنسيات متعددة، الكثير منهم يقيم في بروكسل التي تضم مؤسسات للاتحاد الأوروبي ومقر حلف شمال الأطلسي.
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