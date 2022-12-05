اليابان تعلن بدء تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الروسي

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أعلنت الحكومة اليابانية، الاثنين، بدء تطبيق الحد الأقصى لسعر النفط الخام الروسي، مشيرة إلى استثناء النفط الخام المستورد من مصنع "سخالين-2" في روسيا.يأتي القرار في أعقاب اتفاق بين مجموعة الدول السبع وأستراليا، الجمعة، لوضع حد لسعر النفط الخام الروسي عند 60 دولاراً للبرميل، في أحدث تحرك لفرض عقوبات على موسكو بسبب حربها في أوكرانيا.وقالت الحكومة في بيان إن استبعاد النفط الخام من مشروع "سخالين-2" في أقصى شرق روسيا، والذي تمتلك فيه شركات الطاقة اليابانية حصصاً بعد خروج شركة شل، تقرر "في ضوء أمن الطاقة في اليابان".وأضاف البيان أنه سيتم الإعلان في وقت لاحق عن مزيد من الإجراءات بشأن المنتجات البترولية الروسية، والتي من المقرر أن يبدأ تطبيقها في الخامس من شباط 2023.