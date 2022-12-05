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انفجارات تهزّ مدينة كريفي ريه وسط أوكرانيا

Lebanon 24
05-12-2022 | 01:26
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قال رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كريفي ريه الأوكرانية، أولكسندر فيلكول، الاثنين، إن انفجارات قوية هزّت المدينة الواقعة وسط البلاد، مشيراً إلى أنه لم يتم حصر الخسائر بعد، بحسب ما أوردت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.
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الأحد، أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن أصوات انفجارات سمعت في الجزء الخاضع لسيطرة أوكرانيا في مدينة زابوروجيا.
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