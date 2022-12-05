حرب أوكرانيا تكشف "الواقع الصعب" لقدرة الغرب على التسلح

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بعد ما يقرب من 10 أشهر من الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا، يشعر الحلفاء الذين دعموا جهود كييف الحربية بقلق متزايد من النضال من أجل زيادة إنتاج الذخيرة في الوقت الذي يؤثر فيه الصراع سلباً على مخزوناتهم.وبحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، "إن قدرة الغرب على الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة التي تحتاجها ليست المسألة الوحيد على المحك، ولكن أيضًا قدرة الحلفاء على اظهار القدرة امام خصومهم، مثل الصين، بأن لديهم قاعدة صناعية يمكنها إنتاج أسلحة كافية لشن دفاع موثوق به ضد هجوم محتمل.قال وليام لابلانت، كبير مشتري الأسلحة في البنتاغون، في مؤتمر عقد مؤخرا في جامعة جورج ميسون، "إن الصراع في أوكرانيا جعلنا نصب تركيزنا على ما هو مهم حقاً". وأضاف: "ما يهم هو الإنتاج. إنه مهم حقاً"."وتابعت الصحيفة، "بعد إرسال أكثر من 40 مليار دولار من الدعم العسكري لأوكرانيا، معظمه من المخزونات الحالية، إكتشفت وزارات دفاع أعضاء الناتو أن خطوط إنتاج الأسلحة الخاملة لا يمكن تشغيلها بين عشية وضحاها. تتطلب زيادة القدرة الاستثمار الذي يعتمد بدوره على تأمين عقود إنتاج طويلة الأجل. أرسلت الولايات المتحدة نحو ثلث مخزونها من صواريخ جافلين المضادة للدبابات إلى أوكرانيا وثلث مخزونها من صواريخ ستينغر المضادة للطائرات. لكن ليس لديها إمكانية كبيرة في أن تكون قادرة على استبدالها بسرعة. قال كولين كال، وكيل وزارة الدفاع الأميركية للشؤون السياسية، الشهر الماضي، "ليس هناك شك في أن إمداد أوكرانيا قد تسبب بالضغط على قاعدتنا الصناعية الدفاعية". لجأت المملكة المتحدة إلى طرف ثالث، رفضت تحديد هويته، لإعادة تخزين مخازنها المستنفدة من صواريخ NLAW المضادة للدبابات. قال جيمس هيبي، وزير القوات المسلحة ، في تشرين الأول: "هناك بعض الحقائق الصعبة حقًا التي أجبرنا على تعلمها"."وأضافت الصحيفة، "إن مخزونات الأسلحة في العديد من الدول الأوروبية أصبحت قليلة. قال مسؤولون دفاعيون ومسؤولون تنفيذيون إن هناك سببين رئيسيين يحولان دون تمكن الدول الغربية من الحصول على إمدادات عسكرية جديدة. الأول هيكلي. فمنذ نهاية الحرب الباردة، جنت هذه البلدان مكاسب السلام من خلال خفض الإنفاق العسكري وتقليص حجم الصناعات الدفاعية والانتقال إلى الإنتاج الضعيف "في الوقت المناسب" وانخفاض مخزونات المعدات مثل الذخائر. لقد غيرت أوكرانيا هذا الافتراض. في خلال القتال العنيف في منطقة دونباس الشرقية هذا الصيف، استخدمت روسيا ذخيرة في يومين أكثر مما يملكه الجيش البريطاني في مخازنه. في ظل معدلات استهلاك المدفعية الأوكرانية ، قد تدوم المخزونات البريطانية أسبوعًا ولن يكون الحلفاء الأوروبيون للمملكة المتحدة في وضع أفضل، وفقًا لتقرير صادر عن معهد رويال يونايتد للخدمات البحثية في لندن".وبحسب الصحيفة، "العامل الثاني هو البيروقراطية. وتقول الحكومات إنها ملتزمة بميزانيات دفاعية أكبر. قال مسؤول دفاعي أوروبي كبير: "إنها مشكلة مالية للشركات". وأضاف: "ما من شركة تريد الاستثمار في خط مصنع ثانٍ لزيادة الإنتاج دون ضمان تعاقدي طويل الأجل". يقول المسؤولون التنفيذيون إن هذا الافتقار إلى اليقين ما زال قائماً على جانبي المحيط الأطلسي. تقول Saab، شركة الدفاع والفضاء السويدية التي تصنع طائرات NLAWs وGripen المقاتلة، إنها تجري محادثات مع العديد من الحكومات حول الطلبات الجديدة لكن التقدم في توقيع العقود كان بطيئًا. وتقول شركة BAE Systems البريطانية أيضًا إنها "تجري محادثات" مع حكومة المملكة المتحدة بشأن زيادة إنتاج عدد من الذخائر، في حين أن شركات الدفاع الأميركية لديها شكاوى مماثلة بشأن عدم وجود "إشارة طلب" واضحة من واشنطن".وختمت الصحيفة، "يقول مسؤولون غربيون إن إمداد أوكرانيا لم يعرض الاستعداد العسكري لدولهم للخطر، في حين أن النقص العسكري الروسي أسوأ بكثير. لذلك، ها هي موسكو تسعى للحصول على أسلحة مثل قذائف المدفعية والمسيرات من كوريا الشمالية وإيران. ومع ذلك، في حين أن هناك شبه إجماع عبر الناتو، وخاصة أعضائه الأوروبيين، على الحاجة إلى حشد جيوشهم وصناعاتهم الدفاعية، لا يمكن للشركات المضي قدمًا إلا بعد أن يكون لديها المزيد من اليقين التعاقدي".