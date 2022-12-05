رئيس دولة الإمارات يبدأ زيارة رسمية إلى قطر

يبدأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاثنين، زيارة رسمية إلى دولة قطر، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".



وقالت الوكالة إن الزيارة "تأتي تلبيةً لدعوة من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر".

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