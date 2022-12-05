Advertisement

عربي-دولي

رئيس دولة الإمارات يبدأ زيارة رسمية إلى قطر

Lebanon 24
05-12-2022 | 02:24
A-
A+
Doc-P-1017116-638058291220517973.jpg
Doc-P-1017116-638058291220517973.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يبدأ الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الاثنين، زيارة رسمية إلى دولة قطر، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وقالت الوكالة إن الزيارة "تأتي تلبيةً لدعوة من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أول تعليق لماني بعد إقصاء السنغال من مونديال قطر
lebanon 24
05/12/2022 19:19:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة أنباء الإمارات: رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد يبدأ اليوم زيارة رسمية إلى قطر
lebanon 24
05/12/2022 19:19:39 Lebanon 24 Lebanon 24
موعد مباراتي اليوم الاثنين ضمن دور الـ16 لمونديال قطر (صورة)
lebanon 24
05/12/2022 19:19:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"ليس له مثيل".. هذه أسباب المفاجآت الكثيرة في مونديال قطر
lebanon 24
05/12/2022 19:19:39 Lebanon 24 Lebanon 24

الامارات

قطر

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2022-12-05
11:30 | 2022-12-05
11:00 | 2022-12-05
10:30 | 2022-12-05
10:00 | 2022-12-05
09:34 | 2022-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website