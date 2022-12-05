Advertisement

عربي-دولي

نيوزيلندا تبدأ تحقيقا واسعا في التعامل مع جائحة كوفيد

Lebanon 24
05-12-2022 | 04:00
A-
A+
Doc-P-1017132-638058324759061825.jpg
Doc-P-1017132-638058324759061825.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تُطلق نيوزيلندا تحقيقًا واسع النطاق حول ما إذا كانت قد اتخذت القرارات الصحيحة في مكافحة جائحة كوفيد-19، وكيف يمكنها الاستعداد بشكل أفضل للأوبئة في المستقبل.

فقد قالت رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن، اليوم الإثنين، إن فيروس كورونا يشكل أكبر تهديد لصحة البلاد واقتصادها منذ الحرب العالمية الثانية.
Advertisement

وشددت أرديرن على أن الوقت مناسب الآن لتقييم رد الحكومة من خلال تحقيق مستقل على أعلى مستوى.

من بين الأسئلة المطروحة ما إذا كانت نيوزيلندا قد اتخذت النهج الصحيح أم لا في البداية من خلال فرض عمليات إغلاق صارمة وقيود حجر صحي على الحدود لمحاولة القضاء على الفيروس تمامًا.

تم الترحيب باستراتيجية عدم التسامح مع الفيروس على المستوى الدولي في البداية باعتبارها ناجحة، لأن معدل الوفيات في نيوزيلندا ظل أقل بكثير مما هو عليه في معظم البلدان الأخرى وكان الناس قادرين على مواصلة حياتهم بشكل طبيعي.
 ولكن مع مرور الوقت، أصبحت سلبيات هذا النهج أكثر وضوحًا مع ارتفاع التكاليف الاقتصادية والاجتماعية.

واجه بعض المواطنين تأخيرات كبيرة في العودة إلى ديارهم بسبب الاختناق في مرافق الحجر الصحي على الحدود.

تخلت الحكومة في نهاية المطاف عن ذلك النهج في تشرين الأول 2021، بعد أن ثبتت استحالة احتواء المتحورات الجديدة والأكثر عدوى للفيروس، بينما أتيحت الفرصة للناس للتطعيم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2022-12-05
11:30 | 2022-12-05
11:00 | 2022-12-05
10:30 | 2022-12-05
10:00 | 2022-12-05
09:34 | 2022-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website