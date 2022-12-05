ألمانيا: أوروبا بحاجة لنهج متكامل يبني قدراتها الدفاعية

على وقع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من إثارة حرب باردة جديدة من خلال تقسيم العالم إلى كتل.



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تقسيم العالم؟!

كما قال في مقال رأي في مجلة فورين أفيرز نشر على الإنترنت اليوم الاثنين، إن على الغرب الدفاع عن القيم الديمقراطية وحماية

المجتمعات المفتوحة.



وشدد في الوقت نفسه على ضرورة تفادي إغراء تقسيم العالم مرة أخرى إلى كتل.



كذلك أكد المستشار الألماني على أن أوروبا باتت تحتاج إلى نهج متكامل لبناء قدراتها الدفاعية. ودعا إلى بذل كل الجهود نحو بناء شراكات جديدة.تقسيم العالم؟!كما قال في مقال رأي في مجلة فورين أفيرز نشر على الإنترنت اليوم الاثنين، إن على الغرب الدفاع عن القيم الديمقراطية وحمايةالمجتمعات المفتوحة.وشدد في الوقت نفسه على ضرورة تفادي إغراء تقسيم العالم مرة أخرى إلى كتل.كذلك أكد المستشار الألماني على أن أوروبا باتت تحتاج إلى نهج متكامل لبناء قدراتها الدفاعية.