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عربي-دولي
ألمانيا: أوروبا بحاجة لنهج متكامل يبني قدراتها الدفاعية
Lebanon 24
05-12-2022
|
04:30
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على وقع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من إثارة حرب باردة جديدة من خلال تقسيم العالم إلى كتل.
ودعا إلى بذل كل الجهود نحو بناء شراكات جديدة.
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تقسيم العالم؟!
كما قال في مقال رأي في مجلة فورين أفيرز نشر على الإنترنت اليوم الاثنين، إن على الغرب الدفاع عن القيم الديمقراطية وحماية
المجتمعات المفتوحة.
وشدد في الوقت نفسه على ضرورة تفادي إغراء تقسيم العالم مرة أخرى إلى كتل.
كذلك أكد المستشار الألماني على أن أوروبا باتت تحتاج إلى نهج متكامل لبناء قدراتها الدفاعية.
الحرب غي أوروبا "ممكنة"
ولم تكن هذه أول مرة التي يصدر فيها تصريح ألماني رفيع حول الوضع في أوروبا، فقد نبه قائد في الجيش الشهر الماضي، من أن الحرب في القارة باتت ممكنة مرة أخرى.
وقال الجنرال كاسترين بورير حينها، إن بلاده تستعد لمواجهة أي تهديدات.
يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 شباط الماضي، ارتفعت حدة التوتر بين موسكو والغرب، لاسيما الدول الأوروبية التي اصطفت إلى جانب كييف داعمة إياها بالسلاح والعتاد.
فيما حذرت المخابرات الغربية من حرب "تخريبية" من نوع آخر، سواء عبر الهجمات الإلكترونية أو القرصنة وهجمات تطال مرافق حيوية أوروبية.
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