Advertisement

عربي-دولي

ألمانيا: أوروبا بحاجة لنهج متكامل يبني قدراتها الدفاعية

Lebanon 24
05-12-2022 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1017142-638058346213239721.jpg
Doc-P-1017142-638058346213239721.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
على وقع استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من إثارة حرب باردة جديدة من خلال تقسيم العالم إلى كتل.
ودعا إلى بذل كل الجهود نحو بناء شراكات جديدة.
Advertisement

تقسيم العالم؟!
كما قال في مقال رأي في مجلة فورين أفيرز نشر على الإنترنت اليوم الاثنين، إن على الغرب الدفاع عن القيم الديمقراطية وحماية
المجتمعات المفتوحة.

وشدد في الوقت نفسه على ضرورة تفادي إغراء تقسيم العالم مرة أخرى إلى كتل.

كذلك أكد المستشار الألماني على أن أوروبا باتت تحتاج إلى نهج متكامل لبناء قدراتها الدفاعية.
الحرب غي أوروبا "ممكنة"
ولم تكن هذه أول مرة التي يصدر فيها تصريح ألماني رفيع حول الوضع في أوروبا، فقد نبه قائد في الجيش الشهر الماضي، من أن الحرب في القارة باتت ممكنة مرة أخرى.

وقال الجنرال كاسترين بورير حينها، إن بلاده تستعد لمواجهة أي تهديدات.

يذكر أنه منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية على أراضي الجارة الغربية في 24 شباط الماضي، ارتفعت حدة التوتر بين موسكو والغرب، لاسيما الدول الأوروبية التي اصطفت إلى جانب كييف داعمة إياها بالسلاح والعتاد.

فيما حذرت المخابرات الغربية من حرب "تخريبية" من نوع آخر، سواء عبر الهجمات الإلكترونية أو القرصنة وهجمات تطال مرافق حيوية أوروبية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:00 | 2022-12-05
11:30 | 2022-12-05
11:00 | 2022-12-05
10:30 | 2022-12-05
10:00 | 2022-12-05
09:34 | 2022-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website