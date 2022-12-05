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عربي-دولي

سول: بيونج يانج تطلق مئات القذائف قرب الحدود

Lebanon 24
05-12-2022 | 05:00
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قال الجيش الكوري الجنوبي، إن كوريا الشمالية أطلقت، الاثنين، حوالي 130 قذيفة مدفعية قبالة سواحلها الشرقية والغربية.
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