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عربي-دولي

إصابة رئيس وزراء أستراليا بكورونا

Lebanon 24
05-12-2022 | 04:01
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قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي إن الفحوص أثبتت إصابته بكوفيد-19 الاثنين، وإنه سيعمل من المنزل أثناء فترة العزل.

وفي تشرين الأول، أنهت أستراليا الحجر الصحي الإلزامي في المنزل للمصابين بفيروس كورونا.
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وقال ألبانيزي في بيان: "أحث أي شخص يشعر بأنه ليس على ما يرام على إجراء الاختبارات واتخاذ أي احتياطات إضافية للحفاظ على صحة أسرته وجيرانه".

ومن المقرر أن يقوم ألبانيزي برحلة تستغرق يومين إلى بابوا غينيا الجديدة يومي 12 و13 كانون الأول.

وهذه ثاني مرة يصاب فيها ألبانيزي بالفيروس.
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