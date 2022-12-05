القوات الروسية: إسقاط مقاتلتين ومروحيتين أوكرانية و10 مسيرات

Advertisement

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية نجحت بإسقاط 4 طائرات مقاتلة تابعة للقوات الأوكرانية خلال اليوم.وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "سو 25" و"ميغ 29"، وطائرتين مروحيتين من طراز "مي 8".وأضافت الوزارة أنه تم كذلك إسقاط 10 طائرات من دون طيار "مسيرات"، مشيرة إلى أنه تم إسقاط جميع هذه الطائرات خلال اليوم.وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في مقاطعة زابوريجيا، فلاديمير روغوف، أن القوات الروسية استهدفت مستودعات تحتوي على معدات حربية وذخيرة للقوات الأوكرانية.ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن روغوف قوله إنه "وفقا للمعلومات الأولية كان الغرض من وصول المعدات العسكرية ومستودعات الذخيرة لإطلاق قذائف المدفعية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، فضلا عن مرافق البنية التحتية التي يستخدمها نظام زيلينسكي لشن الحرب".