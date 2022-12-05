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عربي-دولي

السيسي يكشف عن خطة مليونية للمواطنين في مصر

Lebanon 24
05-12-2022 | 07:00
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أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أنه سيتم إنشاء من 500 ألف إلى مليون وحدة سكنية في الإسكندرية خلال السنوات المقبلة.

وأضاف االسيسي: "لما نيجى نتكلم فى إسكندرية هناك ما يقرب من 140 ألف وحدة.. البرنامج لسه مخلصش حتى لو وصلنا لـ200 ألف وحدة، لأن إذا كنا بنقول إسكندرية 4 ملايين فاحنا رايحين لمدة زمنية مش كبيرة قوى لرقم على الأقل يزيد 500 ألف أو مليون خلال الكام سنة اللى جايين".
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وتابع السيسي خلال افتتاح محور أبو ذكرى بالإسكندرية: "عاوز نبص على المشروع ده .. هتبقا عندك قدرة تروح للصحراوى بمحور لن يقل عرضه عن 6 حارات لكل اتجاه.. هذا المشروع على 1500 فدان مش رقم بسيط والتصميم والإجراءات فى أبهى صورة، لأن لما نيجى نعمل تسكين متوسط او استثمارى حطوا فى اعتباركم كل عوامل النجاح والجذب اللى تخليكوا حاسين رايحين على مكان بيوفرلكم كل شيء، بدءا من مكان نفسه وتخطيطه وتصميمه وتنفيذه ثم الوصول إليه".

وواصل الرئيس المصري: الأماكن اللى تم دراستها علشان تعمل نمو احنا عارفين أن داخل الإسكندرية بقت الكتلة السكانية وكثافة البناء عالية جدا اى حد هيفكر أن احنا نكمل ده ونزود جوه اسكندرية يبقا بنحط ضغط جامد جدا على مرافقها وعلى البنية الأساسية بتاعتها".
المصدر: روسيا اليوم
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