رئيس الوزراء الجورجي: المعارضة تقوم بتجنيد الجورجيين للقتال في أوكرانيا

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اتهم رئيس الوزراء الجورجي، إيراكلي غاريباشفيلي، ممثلي المعارضة الجورجية بأنهم يقومون بتجنيد وإرسال مواطني البلاد للقتال في أوكرانيا.وقال غاريباشفيلي في جلسة الحكومة، اليوم الاثنين: "أريد أن أذكر للجميع أن هؤلاء الناس أي ما يسمى بحزب الحرب والباعة (المعارضة) حاولوا ويحاولون منذ بداية الحرب في أوكرانيا تنظيم استفزازات. لسوء الحظ، يأخذ ممثلو "حزب الحرب" مواطنينا إلى أوكرانيا (للقتال)".وانتقد المعارضة بشدة قائلا إن ممثليها يتحدثون كثيرا عن الحرب في أوكرانيا، لكنهم بأنفسهم لا يتوجهون إلى هناك للقتال. وسأل: "هل رأيت سياسيا لقي مصرعه في الحرب؟ إنهم يقومون بعمل نشيط في "فيسبوك" ويتميزون بتصريحات "جريئة"، دعهم يذهبون ويقاتلون. ولكن ليس إلى كييف بالتقاط صورة شخصية بل إلى جبهة القتال".