17
o
بيروت
15
o
طرابلس
3
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
17
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
3
o
بشري
17
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
روسيا تطالب برفع العقوبات عن إيران
Lebanon 24
05-12-2022
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
طالب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الولايات المتحدة برفع العقوبات المفروضة على إيران على الفور، ووصفها بـ "غير القانونية".
وأشار لافروف، خلال مؤتمر موسكو لمنع الانتشار، إلى أن واشنطن مستمرة باتباع سياسة الضغط على إيران لإملاء شروطها المتعلقة ببرنامج طهران النووي.
Advertisement
وأكد، على ضرورة الامتثال لقرار مجلس الأمن رقم 2231، لتمكين طهران من تنفيذ التزاماتها الطوعية بموجب اتفاقية التنوع البيولوجي "خطة العمل المشتركة بشأن البرنامج طهران النووي".
يذكر أن روسيا، وألمانيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا، والولايات المتحدة وقعت مع إيران عام 2015 خطة عمل مشتركة، تضمنت رفع العقوبات مقابل الحد من البرنامج النووي الإيراني.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
انتظروا.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم
07:57 | 2022-12-05
05/12/2022 07:57:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جلسة مجلس الوزراء.. هذه أبرز البنود التي أقرّت وميقاتي يدعو للتعاون
Lebanon 24
تفاصيل جلسة مجلس الوزراء.. هذه أبرز البنود التي أقرّت وميقاتي يدعو للتعاون
07:00 | 2022-12-05
05/12/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يقبل باسيل بقائد الجيش؟
Lebanon 24
هل يقبل باسيل بقائد الجيش؟
04:30 | 2022-12-05
05/12/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً
09:47 | 2022-12-05
05/12/2022 09:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"ضربة قاضية".. هكذا طرح ميقاتي باسيل أرضاً!
Lebanon 24
بـ"ضربة قاضية".. هكذا طرح ميقاتي باسيل أرضاً!
13:26 | 2022-12-05
05/12/2022 01:26:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2022-12-05
بوتين يمدد حظر تداول حصص "مستثمري دول العقوبات"
16:30 | 2022-12-05
مقتل ضابط كوماندوس تركي شمالي العراق
16:01 | 2022-12-05
أول امتياز في الشرق الأوسط لموارد النفط غير التقليدية... إليكم التفاصيل
15:22 | 2022-12-05
هل ترفع السيطرة الروسية عن محطة زابوروجيه؟
15:18 | 2022-12-05
واشنطن ترفض التعليق على "ضرب مطارين في روسيا"
15:00 | 2022-12-05
تمديد العقوبات الاوروبية ضد انتهاك حقوق الإنسان في العالم
فيديو
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
05:13 | 2022-12-03
06/12/2022 00:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
03:20 | 2022-12-03
06/12/2022 00:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاركة بمسابقة جمالية تتعرّض لصعقة كهربائية على المسرح.. شاهدوا ماذا حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشاركة بمسابقة جمالية تتعرّض لصعقة كهربائية على المسرح.. شاهدوا ماذا حلّ بها (فيديو)
01:00 | 2022-12-03
06/12/2022 00:35:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact