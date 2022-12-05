اليابان ترصد 318 ملياراً دولار للتسلّح!

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وجّه رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا بزيادة ميزانية بلاده الدفاعية للسنوات الخمس القادمة إلى 43 تريليون ين، بواقع 318 مليار دولار.ووفقا لوكالة "كيودو"، فإن ميزانية استراتيجية الدفاع اليابانية الجديدة للأعوام ما بين 2023 -2027، تفوق الميزانية الدفاعية للأعوام 2019 – 2023 التي بلغت 27.47 تريليون ين "203.5 مليار دولار"، بمقدار 1.5 مرة.هذا ولفت وزير الدفاع الياباني ياسوكازو هامادا، عقب اجتماعه مع رئيس الوزراء، الى أن هذه الميزانية ستمكن وزارة الدفاع من تعزيز قدرات اليابان الدفاعية.