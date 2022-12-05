Advertisement

عربي-دولي

تقرير طبي يشكف عن "تسميم" رئيس سابق ويحذر من "قرب وفاته"!

Lebanon 24
05-12-2022 | 13:30
A-
A+
Doc-P-1017275-638058651151888837.jpg
Doc-P-1017275-638058651151888837.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ذكر تقرير طبي أن الرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي تعرض "للتسميم" بمعادن ثقيلة في سجنه في جورجيا، وأنه "معرض لخطر الموت إن لم يعالج على النحو المطلوب".  


وكان ساكاشفيلي (54 عاما)، وهو أيضا زعيم المعارضة في جورجيا، نقل العام الماضي إلى المستشفى بعد اضراب عن الطعام لمدة خمسين يوما، احتجاجا على سجنه بتهمة استغلال النفوذ، وهي تهمة يؤكد أنها سياسية.
Advertisement


وفي التقرير الذي نشره محاموه، أكد عالم السموم الأميركي ديفيد سميث أن "التحاليل كشفت وجود آثار معادن ثقيلة"، في جسم الرئيس السابق وأن أعراضه "نتيجة تسميم بتلك المعادن".


وأضاف سميث "بدرجة معقولة من التأكيد الطبي"، ظهرت هذه المواد السامة منها الزئبق والزرنيخ في جسد ساكاشفيلي بعد سجنه.

وحسب معدي التقرير المؤرخ في 28 تشرين الثاني، فإن ساكاشفيلي يتلقى علاجا طبيا سيكون ضارا من دون إشراف مناسب.


وحذر سميث من "تزايد خطر الوفاة الوشيك"، دون العلاج المناسب و"الذي يبدو أنه رفض تقديمه له أو أنه غير متوافر" في جورجيا.


ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الطبيبة مريم جشكارياني التي ترأست مجلس أطباء عاينوا ساكاشفيلي، إنه "تم تشخيص إصابته بتلف في الدماغ وتسمم عصبي".


وأضافت: "يعاني من عدد من الأمراض الخطيرة التي لا تتناسب مع بقائه في السجن".


بينما أكدت السلطات الجورجية أن ساكاشفيلي يتلقى الرعاية اللازمة، وأعلنت الرئيسة سالومي زورابيشفيلي أن القضاء سيقرر ما إذا كان ينبغي الإفراج عنه لأسباب صحية.


وكان العضو في مجلس الأطباء، تنغيز تسولادزه، كشف أمس الأحد أن ساكاشفيلي "فقد أكثر من 40 كيلوغراما" من وزنه خلال فترة اعتقاله.


تولى ساكاشفيلي رئاسة بلاده بين عامي 2004 و2013، وسجن في تشرين الاول 2021 بعد أيام على عودته من المنفى حيث أقام لسنوات، في حين كان ملاحقا من القضاء الجورجي.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:09 | 2022-12-08
03:03 | 2022-12-08
03:00 | 2022-12-08
03:00 | 2022-12-08
02:59 | 2022-12-08
02:41 | 2022-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website