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عربي-دولي

خلال تفقدّه جسر القرم اليوم.. لمَ استخدم بوتين سيارة "مرسيدس"؟

Lebanon 24
05-12-2022 | 14:00
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أوضح متحدث الكرملين دميتري بيسكوف، أن الرئيس فلاديمير بوتين عبر جسر القرم الذي تفقّده اليوم بسيارة "مرسيدس"، لأنها ببساطة كانت السيارة الوحيدة المتاحة على مقربة منه.


وقال بيسكوف ردا على سؤال حول سبب اختيار هذه السيارة، عوضا عن "آوروس" الروسية: "كانت هذه السيارة المتوفرة هناك ببساطة، ولكي لا نأتي بواحدة خصيصا، ركبها الرئيس وسار بها".
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وتفقد الرئيس بوتين اليوم جسر القرم، خلال زيارة مفاجئة إلى شبه الجزيرة، حيث استمع لتقرير مفصل من القائمين على ترميم الجسر بعد تعرضه لعمل إرهابي مؤخرا.
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