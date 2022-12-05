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عربي-دولي

إنفجاران بقاعدتين في روسيا... إحداهما تضمّ قاذفات نووية!

Lebanon 24
05-12-2022 | 13:51
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قتل 3 أشخاص بانفجار شاحنة وقود في قاعدة جوية روسية، يوم الاثنين، كما اعتراف حاكم إقليمي بتقارير عن انفجار في قاعدة منفصلة تضم قاذفات تابعة للقوات النووية الاستراتيجية الروسية.


وذكرت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة إن ستة آخرين أُصيبوا في انفجار الناقلة بمدينة ريازان على بعد 185 كيلومترا جنوب شرقي موسكو.
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وطمأن رومان بوسارجين، حاكم منطقة ساراتوف إلى الجنوب الشرقي، السكان بعد ما وصفه بتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي عن "دوي قوي ووميض" في قاعدة "إنجلز الجوية" بالمنطقة.


وكتب بوسارجين على "تلغرام": "أريد أن أؤكد لكم أنه لم تحدث أي حالات طوارئ في المناطق السكنية بالمدينة. لا توجد أسباب تدعو للقلق. لم تتضرر أي بنية تحتية مدنية".


ونقلت رويترز عن المسؤول الروسي قوله "تقوم وكالات إنفاذ القانون بالتحقق من المعلومات المتعلقة بالحوادث التي تقع في منشآت عسكرية".
المصدر: سكاي نيوز عربية
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