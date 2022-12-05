16
o
بيروت
17
o
طرابلس
3
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
11
o
بعلبك
3
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إنفجاران بقاعدتين في روسيا... إحداهما تضمّ قاذفات نووية!
Lebanon 24
05-12-2022
|
13:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
قتل 3 أشخاص بانفجار شاحنة وقود في قاعدة جوية روسية، يوم الاثنين، كما اعتراف حاكم إقليمي بتقارير عن انفجار في قاعدة منفصلة تضم قاذفات تابعة للقوات النووية الاستراتيجية الروسية.
وذكرت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة إن ستة آخرين أُصيبوا في انفجار الناقلة بمدينة ريازان على بعد 185 كيلومترا جنوب شرقي موسكو.
Advertisement
وطمأن رومان بوسارجين، حاكم منطقة ساراتوف إلى الجنوب الشرقي، السكان بعد ما وصفه بتقارير على وسائل التواصل الاجتماعي عن "دوي قوي ووميض" في قاعدة "إنجلز الجوية" بالمنطقة.
وكتب بوسارجين على "تلغرام": "أريد أن أؤكد لكم أنه لم تحدث أي حالات طوارئ في المناطق السكنية بالمدينة. لا توجد أسباب تدعو للقلق. لم تتضرر أي بنية تحتية مدنية".
ونقلت رويترز عن المسؤول الروسي قوله "تقوم وكالات إنفاذ القانون بالتحقق من المعلومات المتعلقة بالحوادث التي تقع في منشآت عسكرية".
المصدر:
سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
انتظروا.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم
Lebanon 24
انتظروا.. هذا ما سيفعله مصرف لبنان اليوم
07:57 | 2022-12-05
05/12/2022 07:57:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جلسة مجلس الوزراء.. هذه أبرز البنود التي أقرّت وميقاتي يدعو للتعاون
Lebanon 24
تفاصيل جلسة مجلس الوزراء.. هذه أبرز البنود التي أقرّت وميقاتي يدعو للتعاون
07:00 | 2022-12-05
05/12/2022 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بـ"ضربة قاضية".. هكذا طرح ميقاتي باسيل أرضاً!
Lebanon 24
بـ"ضربة قاضية".. هكذا طرح ميقاتي باسيل أرضاً!
13:26 | 2022-12-05
05/12/2022 01:26:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يقبل باسيل بقائد الجيش؟
Lebanon 24
هل يقبل باسيل بقائد الجيش؟
04:30 | 2022-12-05
05/12/2022 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً
Lebanon 24
اليكم تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصراً
09:47 | 2022-12-05
05/12/2022 09:47:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:23 | 2022-12-05
هل يتماسك الجنيه المصري بعد وصول شريحة صندوق النقد؟
17:54 | 2022-12-05
روسيا تحذّر من صدام مباشر بين القوى النووية
17:33 | 2022-12-05
تناقض وتضارب في سوريا.. "التجارة" تضاعف سعر المحروقات "الصناعية"
16:59 | 2022-12-05
بوتين يمدد حظر تداول حصص "مستثمري دول العقوبات"
16:30 | 2022-12-05
مقتل ضابط كوماندوس تركي شمالي العراق
16:01 | 2022-12-05
أول امتياز في الشرق الأوسط لموارد النفط غير التقليدية... إليكم التفاصيل
فيديو
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
05:13 | 2022-12-03
06/12/2022 05:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
03:20 | 2022-12-03
06/12/2022 05:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
مشاركة بمسابقة جمالية تتعرّض لصعقة كهربائية على المسرح.. شاهدوا ماذا حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشاركة بمسابقة جمالية تتعرّض لصعقة كهربائية على المسرح.. شاهدوا ماذا حلّ بها (فيديو)
01:00 | 2022-12-03
06/12/2022 05:17:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact