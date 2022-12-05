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عربي-دولي

واشنطن ترفض التعليق على "ضرب مطارين في روسيا"

Lebanon 24
05-12-2022 | 15:18
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رفض المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي التعليق على محاولة القوات الأوكرانية ضرب مطارين عسكريين في روسيا.


وقال كيربي للصحفيين، يوم الاثنين: "اطلعنا على التقارير الإعلامية بهذا الخصوص، ولكن لا توجد لدينا أي معلومات مفصلة تتيح لنا الإعلان عن رؤيتنا بشأن الأحداث".
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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت أن القوات الأوكرانية استهدفت مطارين عسكريين في مقاطعتي ساراتوف وريازان الروسيتين بطائرات مسيرة، وأن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت تلك الطائرات.


وأضافت الدفاع الروسية أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 عسكريين روس وإصابة 4 آخرين، إضافة لأضرار طفيفة بطائرتين.
المصدر: روسيا اليوم
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