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هل ترفع السيطرة الروسية عن محطة زابوروجيه؟

Lebanon 24
05-12-2022 | 15:22
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أكدت الخارجية الروسية أنه لا يمكن الحديث عن تسليم محطة زابوروجيه الذرية لأي طرف ثالث، أو رفع السيطرة الروسية عنها، لأنها على أرض أصبحت روسية.


وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا لوكالة "نوفوستي"، إنه "لا يمكن أي حديث عن إخراج محطة زابوروجيه الذرية من السيطرة الروسية أو تسليمها لأي طرف ثالث".
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وأضافت زاخاروفا أن "المحطة تقع على الأراضي الروسية وتخضع للإدارة الروسية بالكامل".


وقالت: "ننطلق من أننا نحن الطرف الوحيد القادر على ضمان سلامة المحطة النووية".
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