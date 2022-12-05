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عربي-دولي

تمديد العقوبات الاوروبية ضد انتهاك حقوق الإنسان في العالم

Lebanon 24
05-12-2022 | 15:00
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أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي عن تمديد نظام العقوبات ضد انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم لعام آخر، حتى الـ8 من كانون الاول 2023.


وتتضمن قائمة العقوبات الأوروبية هذه 17 فرداً و5 كيانات، تخضع أصولهم للتجميد ويمنع دخولهم لدول الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الحظر على التعاملات المالية معهم.
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يذكر أن قائمة العقوبات الأوروبية لمنتهكي حقوق الإنسان تم اعتمادها في 7 كانون الاول عام 2020، وهي تتضمن عددا من المسؤولين الروس.
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