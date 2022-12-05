مقتل ضابط كوماندوس تركي شمالي العراق

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أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء اليوم، أن ضابطا برتبة مقدم من قوات الكوماندوس في الجيش التركي لقي مصرعه بانفجار عبوة ناسفة بمنطقة عمليات "المخلب - القفل" العسكرية شمالي العراق.وحسب بيان الوزارة فإن الضابط يدعى محمد دومان.وأفادت الدفاع التركية بأن عناصر من "حزب العمال الكردستاني" هم من زرعوا العبوة.