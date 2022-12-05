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عربي-دولي

بوتين يمدد حظر تداول حصص "مستثمري دول العقوبات"

Lebanon 24
05-12-2022 | 16:59
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مدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حتى نهاية 2023 حظر تداول حصص المستثمرين الأجانب من مواطني الدول غير الصديقة في المؤسسات الاستراتيجية الروسية، وغيرها من القطاعات.


وبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات على روسيا وألزمت أو أوصت مستثمريها وشركاتها بإنهاء أعمالهم واستثماراتهم في روسيا بمئات المليارات من الدولارات.
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وردّت الحكومة بجملة إجراءات لحماية مؤسساتها وشركاتها، شملت تجميد، أو إتاحة بيع الأصول الأجنبية لجهات روسية حصرا، مما حافظ على استقرار الاقتصاد الروسي، وحماية مئات الآلاف من العاملين في الشركات والمؤسسات الأجنبية والمختلطة في روسيا.
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