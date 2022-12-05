روسيا تحذّر من صدام مباشر بين القوى النووية

عاد التحذير النووي مجدداً إلى الخطاب الدبلوماسي الروسي، في خطوة تؤشر إلى أن الافق لا يزال مغلقاً أمام أي حل للأزمة الأوكرانية.

وعاد التحذير النووي مجدداً إلى الخطاب الدبلوماسي الروسي، في خطوة تؤشر إلى أن الافق لا يزال مغلقاً أمام أي حل للأزمة الأوكرانية.

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمس، إن حلف الأطلسي يشكل تهديداً خطيراً لبلاده، وإن مواقف الغرب تخاطر بصدام مباشر بين القوى النووية ستكون له عواقب وخيمة.

وعبّر لافروف عن أسفه لرفض الولايات المتحدة إجراء محادثات مع موسكو حول "الاستقرار الاستراتيجي" بشأن مجموعة من القضايا المتعلقة بالأسلحة النووية، وقال إنه بدون محادثات مباشرة بين أكبر قوتين نوويتين في العالم، فإن الخطر على الأمن العالمي سيزداد.

جاء ذلك، بينما وقع انفجاران، أمس، في مقاطعة ريزان ومحافظة ساراتوف جنوبي روسيا، في منطقة قريبة من قاعدة «"انغلز2" التي تضم مطاراً للقوات المسلحة الروسية يعتقد أنه يستخدم لقصف أوكرانيا.

وقالت تقارير إعلامية إن أحد الانفجارين أصاب المطار الذي يؤوي قاذفات استراتيجية من طراز Tu-95/160 وتضررت قاذفتان من هذا النوع، بينما أصاب الآخر شاحنة وقود. وأشارت التقارير إلى أن الانفجارين عبارة عن هجوم بالمسيرات.

واكتفت وكالة "تاس" بإعلان مقتل 3 أشخاص، وأصيب 5 آخرون بينهم اثنان بجروح خطيرة في انفجار وقع بمطار في ضواحي ريازان.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن محافظ إقليم ساراتوف الروسي رومان بوسارغين، قوله إن "انفجارات وقعت في منشآت عسكرية في مدينة انغلز بإقليم ساراتوف وسط البلاد، وأن السلطات المختصة تتحقق من معلومات حول تلك انفجارات".

وأضاف أن "انفجارات أخرى وقعت كذلك في موقف للمعدات والآليات الخاصة بالطيران في مطار يقع بضواحي مدينة ريزان الواقعة على مقربة من النزاع في أوكرانيا أدت إلى مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين".



