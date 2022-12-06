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عربي-دولي

ظاهرة فلكية تشهدها السعودية اليوم... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
06-12-2022 | 01:00
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تشهد سماء مكة المكرمة، الثلاثاء، تعامد القمر الأحدب على الكعبة عند الساعة 11:06 مساء وسيكون مقترنا بعنقود نجوم لامعة، وفق ما أفادت الجمعية الفلكية بجدة.

وأفاد رئيس الجمعية، ماجد أبو زاهرة، أن القمر سيشرق بمكة من الأفق الشمالي، الشمال الشرقي، مع غروب الشمس ما يعني بأنه سيحاكي المسار العالي لشمس الصيف بعد ستة أشهر عبر سماء الليل.
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وأوضح في منشور على فيسبوك أنه " سيتبع ذلك وصول القمر لحظة التعامد مع الكعبة المشرفة عند الساعة 08:06 مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسيكون على ارتفاع 89,5 درجة فوق أفق مكة، ومضاء بنسبة 98,3 في المئة، وعلى مسافة 396.535 كيلومتر، وفي تلك اللحظة سيكون مقترنا بعنقود نجوم الثريا، ومحاطا بنجوم لامعه تشمل الدبران والشعرى اليمانية والشعرى الشامية ومنكب الجوزاء والعيوق، وكذلك وجود المريخ الكوكب الأحمر في قمة لمعانه بالقرب من القمر على قبة السماء".

وتابع أبو زاهرة حديثه قائلا: "ظاهرة التعامد من الطرق العلمية لتأكيد دقة الحسابات لحركة الأجسام السماوية، ومنها القمر، التي تجعل تحديد موقعه في غاية الدقة، إضافة إلى أنه يمكن الاستعانة بهذه الظاهرة الفلكية في معرفة اتجاه القبلة بطريقة بسيطة من مناطق عدة حول العالم".

وختم أبو زاهرة حديثه قائلا إنه بعد وقت التعامد سيظل القمر مشاهدا في السماء لبقية الليل إلى أن يغرب في الأفق الشمالي الشمال الغربي مع شروق شمس الأربعاء. وإن ميل القمر أثناء حركته الشهرية حول الأرض متغيرة ضمن هامش 5 درجات عن دائرة البروج، لذا يحدث تعامد القمر على الكعبة في أوقات معينة ويتم تحديد ذلك بدقة تصل إلى 0,5 درجة، وإن كان ذلك قليل الحدوث مقارنة مع عدد مرات دورات القمر البالغة 12 دورة في السنة حول الأرض."الحرة" 
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