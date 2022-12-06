بمزيد من القذائف.. بيونغ يانغ ترد على مناورات سيول وواشنطن

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، انها أمرت وحدات عسكرية بإطلاق مزيد من قذائف المدفعية في البحر، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، وذلك ردا على المناورات الجارية في كوريا الجنوبية بمشاركة الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك غداة إعلان كوريا الشمالية أنها أطلقت أكثر من 130 قذيفة في البحر قبالة سواحلها الشرقية والغربية، سقط بعضها في منطقة عازلة بالقرب من الحدود البحرية بين الكوريتين.

ووصفت سول ذلك بأنه انتهاك لاتفاقية 2018 بين الكوريتين للحد من التوتر، وفقا لما ذكرته رويترز.

وتجري القوات الأميركية والكورية الجنوبية مناورات بالذخيرة الحية بالقرب من الحدود منذ أمس الاثنين.

ويقول الحلفاء إن المناورات ضرورية لردع كوريا الشمالية المسلحة نوويا، والتي اختبرت عددا قياسيا من الصواريخ هذا العام وتستعد لاستئناف التجارب النووية لأول مرة منذ عام 2017.

وانتقدت بيونغ يانغ بشدة المناورات المشتركة ووصفتها بأنها استفزازية ودليل على سياسات سول وواشنطن العدائية.

(سكاي نيوز)