حرب بوتين في أوكرانيا تنقل هذه الدولة إلى حقبة جديدة

ألمانيا وأوروبا تأثرتا بالحرب في اوكرانيا بطرق لم تتأثر بها الولايات المتحدة. فبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، "أولاً، الحرب قريبة جدا من ألمانيا، كما يوجد أكثر من مليون لاجئ أوكراني في كل مكان الآن في الدولة الأوروبية. وضعهم مشابه لوضع حامل البطاقة الخضراء في الولايات المتحدة. ويحق لهم الحصول على المزايا الاجتماعية وتصاريح العمل والسكن. كما ويتمتعون بالتأمين الصحي الكامل. وتكافح المدارس، الخالية من الرسوم الدراسية، لاستيعاب الأطفال".

وتابعت الصحيفة، "تتغير الحياة اليومية في ألمانيا بعدة طرق أخرى. درجات الحرارة في المنازل والمباني العامة آخذة في الانخفاض. وفواتير الطاقة آخذة في الارتفاع من مستوى كان مرتفعًا بالفعل وفقًا للمعايير الدولية. يعد معدل التضخم في ألمانيا، الذي ارتفع من 4.9 في المائة في كانون الثاني، قبل غزو الروس لأوكرانيا، إلى 10 في المائة الآن، من بين أعلى المعدلات في الاقتصادات المتقدمة الكبرى. يكلف غالون البنزين في هذه الدولة الأوروبية ضعف سعره في الولايات المتحدة. وتواجه الشركات الصغيرة الكثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل المخابز أو مصانع تشغيل المعادن، الإفلاس. بالنسبة لألمانيا، باعتبارها المحرك الأقوى للاقتصاد الأوروبي، سوف تتكاثر هذه الآثار. على نحو متزايد، تتحمل أوروبا (وليس أقلها ألمانيا) وطأة العقوبات، وليس الولايات المتحدة. ومع ذلك فإن كل هذا ظاهرياً".

وأضافت الصحيفة، "يمر علم النفس الوطني في ألمانيا بتحول عميق. لقد تم سحب البساط من تحت أقدام الشعب الالماني. كان هذا البساط عبارة عن وهم بأن علاقة هذه الدول الأوروبية مع روسيا كانت بمثابة نسخة أكثر اعتدالًا من الحرب الباردة. في أوروبا، كان هذا يعني أنه لا داعي للقلق بشأن التغييرات المحتملة على الحدود. نشأ هذا الوهم بفضل التحسن المطرد في العلاقات مع الاتحاد السوفيتي آنذاك، بدءًا من أوائل السبعينيات. لم يخل هذا التحسن من الانتكاسات، لكنه ساهم في النجاح الهائل لروسيا في قبول إعادة توحيد ألمانيا (حتى لو كانت القوة الحقيقية وراء هذا النجاح هي الولايات المتحدة)".

وبحسب الصحيفة، "عززت تلك التجربة التي امتدت لعقود من الزمن في تحسين العلاقات، الافتراض القائل بأن الاعتماد المتبادل كان يفضي إلى الاستقرار والشفافية، وفي النهاية، التغيير المنهجي. لقد تجاهلت ألمانيا إشارات التحذير التي تشير إلى العكس، وفشلت في التعامل مع الانتقادات من حلفائها وشركائها بجدية كما ينبغي، لا سيما في ما يتعلق بالآثار الجيوسياسية لخط أنابيب الغاز نورد ستريم 2. كل هذا انتهى الآن، ومن المدهش أن نلاحظ "كيف انتهى" الأمر حقًا.

إن بديهيتنا الإستراتيجية القديمة "التغيير من خلال التجارة" قد ماتت. من المؤكد أن هناك أصواتًا معارضة، وهناك استياء يتصاعد في بعض أنحاء البلاد. ومع ذلك، يستمر الإجماع في إعادة تأكيد نفسه، مما يؤكد الانفصال عن المعتقدات التقليدية السابقة".

وتابعت الصحيفة، "خذ الطاقة. لقد أنهت ألمانيا اعتمادها على واردات الطاقة الروسية. لم تعد نشتري الفحم أو الغاز من روسيا، وسينطبق الأمر نفسه قريبًا على النفط. حدث هذا التحول الهائل بسرعة البرق - في غضون بضعة أشهر فقط. تقوم برلين بتسريع انتقالها إلى مصادر الطاقة المتجددة، وتوسيع تشغيل المحطات النووية (وهو قرار صعب للغاية محليًا)، وإعادة تنشيط محطات الفحم وبناء البنية التحتية للغاز الطبيعي السائل. صحيح أن اعتمادها السابق على روسيا كان من صنع الذات، لكنها توصلت إلى الاستنتاجات الضرورية وهي مصممة على رؤية ثورة تصحيحية".

وأضافت الصحيفة، "خذ صادرات الأسلحة على سبيل المثال. كان من المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية الألمانية عدم تصدير الأسلحة إلى مناطق الحروب ومناطق الصراع. وتعد ألمانيا اليوم واحدة من أكبر موردي الأسلحة المتطورة وذات الكفاءة العالية لأوكرانيا، مثل نظام الدفاع الجوي IRIS-T. وأشار المسؤولون الأوكرانيون إلى مدى الاختلاف الذي أحدثته هذه المساعدة في التقدم الأوكراني الأخير على الأرض. نعم، يريد البعض أن تقدم ألمانيا دبابات غربية الصنع أو مركبات مشاة قتالية. ومع ذلك، فإن القيام بذلك من شأنه أن يطرح مشكلات لوجستية خطيرة تتعلق بالتدريب والصيانة والذخيرة. ودعونا لا ننسى: لم تقم أي دولة أخرى حتى الآن بتزويد أوكرانيا بدبابات قتال رئيسية غربية الصنع".

وبحسب الصحيفة، "خذ الدفاع الوطني في إطار حلف الناتو. لسنوات عديدة، تعرضت ألمانيا لانتقادات بسبب تأخرها في الإنفاق الدفاعي. لقد كرست الآن في الدستور صندوقًا بقيمة 100 مليار يورو لضمان تنفيذ التزامات الإنفاق. إلى جانب ميزانية الدفاع العادية، تلتزم ألمانيا تمامًا بتخصيص 2٪ من ناتجها المحلي الإجمالي للدفاع خلال السنوات المقبلة. سيختلف صرف الأموال ويعتمد على المنتجات الدفاعية المتوفرة في السوق الدولية".

وتابعت الصحيفة، "يجدر التأكيد: في شباط، عندما أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز عن زيادة الإنفاق الدفاعي، وصلت ألمانيا إلى ما قد يكون أهم نقطة تحول لها منذ عقود. بالطبع، كانت إعادة توحيد ألمانيا قبل أكثر من 30 عامًا حدثًا بالغ الأهمية. شكل دمج ألمانيا الشرقية السابقة جهدًا، على الصعيد الدولي، أكسب ألمانيا لقب "رجل أوروبا المريض" لسنوات عديدة. ومع ذلك، فإن إعادة التوحيد أثبتت صحة القرارات الاستراتيجية السابقة ولم تتطلب قطيعة معها. لكن هذا بالضبط ما حدث في شباط. بالنسبة لأوكرانيا ، التي تكافح من أجل بقائها، فإن هذه المحن الألمانية هي مصدر قلق ثانوي. ما يهم كييف هو توريد الأسلحة، وتوفير الدعم الإنساني والمالي، وإيواء اللاجئين".

وختمت الصحيفة، "ومع ذلك، لا يزال من الضروري ملاحظة المدى الذي قطعته ألمانيا في مثل هذا الوقت القصير وبتكلفة نفسية ومادية كبيرة. هذا التغيير حقيقي ودائم. ومن المفيد رؤية أنه يعمق علاقات ألمانيا الوثيقة بالفعل مع حلفائها - أولاً وقبل كل شيء الولايات المتحدة".