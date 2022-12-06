مسيّرة أوكرانية تصيب خزان نفط في مطار بكورسك الروسي.. هذا ما كشفه حاكم المنطقة

أعلن حاكم منطقة كورسك الروسية رومان ستاروفويت، اليوم الثلاثاء، ان هجوما بطائرة مسيرة على مطار بالمنطقة تسبب في اشتعال النار بصهريج لتخزين النفط.

وأضاف ستاروفويت على تطبيق المراسلة تلغرام "لم تقع إصابات. جميع خدمات الطوارئ تعمل في الموقع".

وفي وقت لاحق، قال مسؤول روسي إن مهبط طائرات تعرض، اليوم الثلاثاء، إلى هجوم بواسطة طائرة مسيّرة أوكرانية في منطقة روسية محاذية لأوكرانيا.

وكانت تقارير غربية نقلت أمس الاثنين عن مسؤول أوكراني أن كييف استهدفت قاعدتين عسكريتين على بعد مئات الكيلومترات داخل روسيا باستخدام طائرات مسيرة.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز، أمس الاثنين، إن الطائرات المسيرة انطلقت من أراض أوكرانية فدمرت طائرتين على الأقل في إحدى القاعدتين الروسيتين وألحقت أضرارا بعدة طائرات أخرى.

والاثنين أيضا، قتل 3 أشخاص وأصيب 6 آخرون بانفجار شاحنة وقود في قاعدة جوية روسية، واعتراف حاكم إقليمي بتقارير عن انفجار في قاعدة منفصلة تضم قاذفات تابعة للقوات النووية الاستراتيجية الروسية.

(سكاي نيوز)