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عربي-دولي

جريمة مروّعة.. قتل امرأة حامل بهدف سرقة جنينها!

Lebanon 24
06-12-2022 | 04:39
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توفيت امرأة مكسيكية حامل بعد أن بقر بطنها مهاجمان لسرقة جنينها، على ما أعلنت السلطات، الاثنين.

وقال مكتب المدعي العام في ولاية "فيراكروز" (جنوب شرق) المكسيك، في بيان إن السلطات أوقفت منفذي الجريمة المفترضين اللذين وُجد بحوزتهما المولود الجديد.
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ومثل المشتبه بهما، وهما رجل وامرأة، أمام قاض، الاثنين، بتهمة خطف امرأة وقتلها.

وقال مسؤول على صلة بالتحقيق لوكالة "فرانس برس"، طالباً عدم كشف اسمه، إن المشتبه بهما بقرا بطن الضحية لاستخراج الجنين لأن المهاجمة لم تكن قادرة على إنجاب أطفال.

وجرى الإيقاع بالضحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال وعدها بتقديم ملابس لطفلها، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن أقارب لها، مشيرة إلى أنها الحالة الثالثة في نوعها خلال السنوات الأخيرة.

وقتلت أكثر من 3700 امرأة في المكسيك عام 2021، مع تصنيف حوالى ألف من هذه الحالات على أنها ناتجة عن جرائم قتل نساء، بحسب أرقام رسمية.
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