17
o
بيروت
18
o
طرابلس
3
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
12
o
زحلة
12
o
بعلبك
3
o
بشري
18
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
مصر.. تفاصيل أكبر قضية تهريب آثار في مطار جون كينيدي
Lebanon 24
06-12-2022
|
07:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستكمل مصر محاكمة 12 متهما بينهم أميركي و11 مصريا، لاتهامهم بتهريب آثار مصرية، ضبطت بحوزة أحدهم كمية من القطع الأثرية داخل مطار جون كينيدي.
وكانت البداية عندما ضبط أحد المتهمين في قضية تهريب الآثار بحوزته كمية من القطع الأثرية داخل مطار جون كينيدي بالولايات المتحدة الأميركية.
Advertisement
وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين في القضية، تهم تهريب آثار مصرية إلى الخارج، وتشكيل وإدارة عصابة شارك فيها بقية المتهمين لتهريب آثار، وحيازة وإحراز وبيع آثار مصرية خارج البلاد.
وأمرت جهات التحقيق المختصة في وقت سابق بإحالة المتهمين في أكبر قضية تهريب آثار المتهم فيها أميركي و12 مصريا بتهريب 586 قطعة آثار مصرية للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة.
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"حزب الله" اتخذَ القرار.. هكذا قرّر التعاطي مع باسيل!
Lebanon 24
"حزب الله" اتخذَ القرار.. هكذا قرّر التعاطي مع باسيل!
03:00 | 2022-12-06
06/12/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطوة تُدخل دولارات إلى لبنان و "تُنعش" الوضع.. ما هي؟
Lebanon 24
خطوة تُدخل دولارات إلى لبنان و "تُنعش" الوضع.. ما هي؟
15:10 | 2022-12-05
05/12/2022 03:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
"غير محترمين"... مطالبة باستبعاد البرازيل من "مونديال قطر" فما السبب؟ (فيديو)
Lebanon 24
"غير محترمين"... مطالبة باستبعاد البرازيل من "مونديال قطر" فما السبب؟ (فيديو)
05:37 | 2022-12-06
06/12/2022 05:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروّعة... قُتلا في وسط الطريق رمياً بالرصاص!
Lebanon 24
جريمة مروّعة... قُتلا في وسط الطريق رمياً بالرصاص!
10:31 | 2022-12-06
06/12/2022 10:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لا خلاص للبنانيين إن لم ينتخبوا هذا الرئيس
Lebanon 24
لا خلاص للبنانيين إن لم ينتخبوا هذا الرئيس
02:00 | 2022-12-06
06/12/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:30 | 2022-12-06
الشيخ محمد بن راشد عن فوز أسود الأطلس: المستحيل ليس مغربيا
13:00 | 2022-12-06
وسط هجمات المسيرات.. زيلنسكي قرب الجبهة وبوتين "على الجسر"
12:30 | 2022-12-06
اتفاق أوروبي يحظر منتجات تساهم في إزالة الغابات
12:00 | 2022-12-06
10 أشهر على حرب أوكرانيا... ما سيناريوهات إنهاء القتال؟
11:30 | 2022-12-06
هل تٌقدّم جورجيا الدعم العسكري لأوكرانيا؟
11:13 | 2022-12-06
للمرة الثانية في أقل من شهر.. رشق الملك تشارلز بالبيض
فيديو
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
Lebanon 24
فيديو مرعب.. اللحظات الأخيرة لاحتراق ابنة الـ 22 عاماً ومرافقها الطيار
04:46 | 2022-12-06
06/12/2022 20:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
Lebanon 24
ميقاتي: أقومُ بواجبي كاملاً في ما يتعلق بالدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء
05:13 | 2022-12-03
06/12/2022 20:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
Lebanon 24
بعد علاقتها بعادل كرم رولا شامية تُفجر مفاجأة: جمعتني علاقة عاطفية بجورج الراسي (فيديو)
03:20 | 2022-12-03
06/12/2022 20:34:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact