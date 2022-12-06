Advertisement

عربي-دولي

مصر.. تفاصيل أكبر قضية تهريب آثار في مطار جون كينيدي

Lebanon 24
06-12-2022 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1017464-638059275885252215.jpg
Doc-P-1017464-638059275885252215.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تستكمل مصر محاكمة 12 متهما بينهم أميركي و11 مصريا، لاتهامهم بتهريب آثار مصرية، ضبطت بحوزة أحدهم كمية من القطع الأثرية داخل مطار جون كينيدي.

وكانت البداية عندما ضبط أحد المتهمين في قضية تهريب الآثار بحوزته كمية من القطع الأثرية داخل مطار جون كينيدي بالولايات المتحدة الأميركية.
Advertisement

وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين في القضية، تهم تهريب آثار مصرية إلى الخارج، وتشكيل وإدارة عصابة شارك فيها بقية المتهمين لتهريب آثار، وحيازة وإحراز وبيع آثار مصرية خارج البلاد.

وأمرت جهات التحقيق المختصة في وقت سابق بإحالة المتهمين في أكبر قضية تهريب آثار المتهم فيها أميركي و12 مصريا بتهريب 586 قطعة آثار مصرية للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة.

المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2022-12-06
13:00 | 2022-12-06
12:30 | 2022-12-06
12:00 | 2022-12-06
11:30 | 2022-12-06
11:13 | 2022-12-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
كأس العالم2022
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website