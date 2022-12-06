مصر.. تفاصيل أكبر قضية تهريب آثار في مطار جون كينيدي

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تستكمل مصر محاكمة 12 متهما بينهم أميركي و11 مصريا، لاتهامهم بتهريب آثار مصرية، ضبطت بحوزة أحدهم كمية من القطع الأثرية داخل مطار جون كينيدي.وكانت البداية عندما ضبط أحد المتهمين في قضية تهريب الآثار بحوزته كمية من القطع الأثرية داخل مطار جون كينيدي بالولايات المتحدة الأميركية.وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين في القضية، تهم تهريب آثار مصرية إلى الخارج، وتشكيل وإدارة عصابة شارك فيها بقية المتهمين لتهريب آثار، وحيازة وإحراز وبيع آثار مصرية خارج البلاد.وأمرت جهات التحقيق المختصة في وقت سابق بإحالة المتهمين في أكبر قضية تهريب آثار المتهم فيها أميركي و12 مصريا بتهريب 586 قطعة آثار مصرية للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة.