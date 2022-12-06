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عربي-دولي

متى سيحسم بايدن أمر ترشحه لولاية رئاسيّة ثانية؟

Lebanon 24
06-12-2022 | 06:00
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سيتّخذ الرئيس الأميركي، جو بايدن قراره بشأن إن كان سيترشح لولاية ثانية في 2024 بعد "فترة قصيرة" من بدء العام الجديد، وفق ما ذكر كبير موظفيه رون كلاين الاثنين.

وقال كلاين في تصريحات أدلى بها خلال قمة مجلس الرؤساء التنفيذيين لوول ستريت جورنال إن بايدن يتشاور مع أفراد عائلته. في سن الثمانين، يعد بايدن الرئيس الأكبر سنا في تاريخ الولايات المتحدة وإذا تولى السلطة لولاية ثانية فسيكون في السادسة والثمانين من عمره بحلول انتهاء ولايته.
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ونقلت "فرانس برس" عن كلاين قوله إنه يعتقد أنه "ينوي الترشح"، وأضاف: "أسمع من العديد من الديموقراطيين في أنحاء البلاد بأنهم يريدون بأن يترشح.. لكن الرئيس سيتّخذ هذا القرار، بحسب توقعاتي، بعد وقت قصير من انتهاء موسم العطلات، لكنني أتوقع بأن يكون قراره أنه سيقوم بذلك (أي سيترشح)".

وحالياً، يعد دونالد ترامب المرشّح الوحيد الذي أعلن عن نيته خوض انتخابات 2024.

وألمح بايدن بشكل قوي إلى أنه سيترشّح مجددا، بينما ترك احتمال عدم ترشحه مفتوحا، قائلا إنه "يحترم المصير إلى حد كبير".

وفي التاسع من تشرين الثاني، بعدما حقق الديموقراطيون نتائج جيّدة بشكل غير متوقع في انتخابات منتصف الولاية.
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