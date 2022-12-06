"الجزيرة" ترفع قضية أبو عاقلة إلى الجنائية الدولية.. هكذا ردّت إسرائيل

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وقالت القناة في بيان إنها "تبرز في الملف المرفوع إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن الأدلة الجديدة المقتبسة من تصريحات الشهود ولقطات الفيديو تظهر بوضوح أن شيرين وزملاءها تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الاحتلال، وأن ادعاء السلطات الإسرائيلية، بأنها قتلت خطأ خلال تبادل لإطلاق النار، لا أساس له".والمحكمة الجنائية الدولية ليست ملزمة بالنظر في القضايا المقدمة من جانب أفراد أو مجموعات، وفقا لفرانس برس.وأضافت الشبكة أنها رفعت الدعوى بعد تحقيق أجراه فريقها القانوني في القضية.من جانبه قال رئيس حكومة تصريف الأعمال الإسرائيلية، يائير لبيد، تعليقا على توجه قناة الجزيرة إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، إن "أحدا لن يحقق مع جنود الجيش الإسرائيلي، ولا أحد سيعظنا بأخلاق القتال، خاصة قناة الجزيرة".بدوره تطرق وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، إلى إعلان قناة الجزيرة بالقول: "آسف لوفاة شيرين أبو عاقلة، يجب أن نتذكر أن هذا حادث محدد تم التحقيق فيه بأكثر الطرق شمولا وعمقا، وأقترح على الأطراف المختلفة وأيضا على شبكة الجزيرة أن تذهب للتحقق مما يحدث للصحفيين في إيران وفي المنطقة التي تبث منها الجزيرة. لا يوجد جيش يعمل بأخلاقيات قتالية مثل الجيش الإسرائيلي، وأود أن أؤكد دعمي الكامل ودعم المؤسسة بأكملها للقادة والجنود الذين يعملون لحماية مواطني إسرائيل".وفي تشرين الثاني الماضي، رفضت إسرائيل خضوع جنودها للاستجواب من جانب مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي، بعد تقرير عن فتح "أف بي آي" تحقيقا في مقتل شيرين أبو عاقلة، أثناء عملية للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية في مايو.