بعد 4 أشهر من الهجوم عليه.. سلمان رشدي يكشف مقتطفات من رواية جديدة

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ونشرت المجلة المحببة لدى النخبة الثقافية الأميركية على موقعها، مقتطفاً بعنوان "A Sackful of Seeds" ("كيس من البذور") من الرواية الخامسة عشرة لسلمان رشدي بعنوان "Victory City" ("مدينة النصر") التي ستنشرها بداية شباط المقبل دار "بنغوين راندوم هاوس".وتقول دار النشر إن الكتاب يروي "قصة ملحمية لامرأة" في القرن الرابع عشر في منطقة باتت اليوم جزءا من الهند.وأشارت "ذي نيويوركر" إلى أن هذا المقتطف الأول سينشر في المجلة في عددها المزمع إصداره، الاثنين المقبل.وأكد سلمان رشدي، الاثنين، في منشور على تويتر، نشر المجلة الأميركية المرموقة مقتطفا من "مدينة النصر".وهذه أول مرة ينشر فيها رشدي تغريدة على تويتر منذ 9 أغسطس، حين غرد أيضا للإعلان عن إصدار روايته في فبراير 2023.وبعد ثلاثة أيام، في 12 آب، خلال مشاركته في مؤتمر في تشوتوكوا، شمال ولاية نيويورك، أصيب مؤلف كتاب "آيات شيطانية" بجروح خطرة جراء هجوم بسكين نفذه شاب اندفع نحوه حين كان الكاتب يهم بإلقاء كلمة.وأعلن وكيله، أندرو ويلي، في تشرين الأول الماضي، أن الكاتب البريطاني المولود في الهند والبالغ 75 عاما، والذي نقل إلى المستشفى وخضع لجراحة وعلاج في الولايات المتحدة، فقد بصره في إحدى عينيه وخسر القدرة على استخدام إحدى يديه.وأوقف المشتبه به الرئيسي المدعو، هادي مطر، وهو شاب أميركي من أصل لبناني يبلغ 24 عاماً، فور وقوع الحادث. وقد دفع ببراءته خلال جلسات الاستماع الأولية لمحاكمته في أغسطس في محكمة في مايفيل، شمال غرب ولاية نيويورك.وأثار الهجوم صدمة في الغرب، لكنه حظي في المقابل بالإشادة من جهات متشددة في دول إسلامية مثل إيران وباكستان. وقد صدرت في حق الكاتب الذي يحمل أيضا الجنسية الأميركية ويقيم في نيويورك منذ 20 عاما، في عام 1989 فتوى بهدر دمه من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية في إيران.ونفت إيران رسميا أي دور لها في الهجوم، وأكد متحدث باسم السلطات في طهران أن "سلمان رشدي وأنصاره وحدهم" هم الذين يجب تحميلهم المسؤولية عن الهجوم.