شركتان أميركية وإسرائيلية تطوران نظاماً ضد الهجمات الجوية.. ماذا كُشف عنه؟

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أعلنت شركة الأسلحة الأميركية، لوكهيد مارتن، وشركة مقاولات الدفاع الإسرائيلية، رافائيل، الاثنين، تعاونهما لتطوير نظام ليزر عالي الطاقة للدفاع في مواجهة الهجمات الجوية.وسيكون النظام مبنياً على أساس "الشعاع الحديدي"، وهو نظام دفاع ليزر صاروخي تطوره رافائيل مع وزارة الدفاع الإسرائيلية.وخضع الشعاع الحديدي لسلسلة من الاختبارات الناجحة هذا العام ويتوقع نشره خلال العقد المقبل.وسيوجه المنتج المشترك للأسواق الأميركية وغيرها، وقالت الشركتان إن التطوير والاختبار والتصنيع سيتم في الولايات المتحدة وإسرائيل.وذكر فرانك سانت جون، كبير مديري العمليات في لوكهيد، أن الاتفاق سيساعد العملاء على "البقاء متقدمين على أعدائهم"، معتبراً أنّ "التزامل الأمني" مع إسرائيل بمثابة "شرف".وصممت رافائيل، المملوكة للدولة، نظام الشعاع الحديدي ليستكمل سلسلة من أنظمة الدفاع الجوي التي تستخدمها إسرائيل ومنها نظام القبة الحديدية، شديد الفعالية لكنه أيضا باهظ التكاليف.و"نظام الشعاع الحديدي" هو جزء من نظام دفاعي متعدد المستويات تطوره إسرائيل في البر والبحر والجو للحماية ضد أي شيء، بدءاً من صواريخ قصيرة المدى، وحتى الصواريخ الموجهة بعيدة المدى التي يمتلكها أعداؤها.