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عربي-دولي

صخرة تُثير الدهشة في السعودية... ما قصتها؟

Lebanon 24
06-12-2022 | 06:28
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قد يظن البعض أن هذه الصورة مجرد سراب نتيجة الارتفاع الكبير في الحرارة بصحراء السعودية، لكن المصور خالد العنزي يؤكد أنها حقيقية ويملك الصور التي تثبت أنها حقيقية.

والحديث يدور، بحسب تقرير لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، عن صخرة عملاقة تخرج من بين الرمال وتتخذ شكل السمكة.
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وما يثير الدهشة في الصورة أن "الصخرة السمكة" محاطة بالرمال، لتظهر وكأنها تبحر في الصحراء، فيما بدت لآخرين تتخذ شكل غواصة تطفو على سطح البحر.

وقال العنزي إنه التقط الصور غير العادية للتشكيل الصخري باستخدام طائرة "درون"، بينما كان يسجل الكنوز الأثرية في منطقة العلا بالسعودية، المعروفة بالهياكل التي تنافس البترا في الأردن.

وأوضح: "بينما كنت أوثق المنطقة، ظهر أمامي مشهد جبل، شكله يظهر أنه مثل السمكة في قلب الصحراء".

وقال المصور السعودي إنه ربما لم يكن أول إنسان يلحظ وجود هذا التشكيل الصخري، لكنه يعتقد أنه من منظور جوي كان الأول الذي يلاحظ هذا التشكيل المثير للفضول.

وتابع: "عين المصور ترى ما لا يراه الناس".

وبمجرد أن نشر العنزي الصور على شبكات التواصل، حتى راح البعض يفسر الأمر على أنه بقايا وحش بحري عملاق.

وقال المصور السعودي: "البعض ذكر أنها سمكة حقيقية تحجرت قبل ملايين السنين، لكن الحال ليس كذلك، إنها مجرد حجر رملي تكون بفعل العديد من العوامل".
 
 
(سكاي نيوز)

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