روسيا تتحدث عن خسائر أوكرانيا في تشرين الثاني.. الأرقام تكشف الكثير

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وأضاف المسؤول الروسي أن الخسائر الأوكرانية خلال تشرين الثاني بلغب 5 طائرات و10 مروحيات و149 دبابة نحو 300 مدرعة.وجاء ذلك خلال اجتماع عبر الفيديو بوزارة الدفاع الروسية بشأن مجريات العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وبشأن سير المعارك في إقليم الدونباس، قال شويغو إن القوات المسلحة الروسية تواصل تحرير دونباس من القوات الأوكرانية.وفي تشرين الثاني، أفادت تقارير إعلامية غربية بارتفاع حصيلة الخسائر البشرية في صفوف العسكريين والمدنيين من الجانبين الروسي والأوكراني.وفي آخر حصيلة لتلك الخسائر منذ اندلاع الحرب في شباط الماضي، كشفت واشنطن، أن ضحايا حرب روسيا وأوكرانيا تجاوزوا 200 ألف جندي.ووفق رئيس هيئة الأركان الأميركية المشتركة الجنرال مارك ميلي، فسقط خلال الحرب حتى التاسع من نوفمبر الماضي:وتقدم تصريحات ميلي أعلى تقدير أميركي لعدد الضحايا حتى الآن في الصراع المستمر منذ حوالي 9 أشهر، وتأتي في الوقت الذي قد يشهد فيه النزاع بين أوكرانيا وروسيا هدوء محتملا خلال الشتاء، قد يتيح وفق خبراء فرصة للجلوس على طاولة المفاوضات.وفي 21 أيلول الماضي، قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، إن قواته فقدت نحو 6 آلاف جندي في المعارك منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.وأشارت بيانات وزارة الدفاع الروسية، في 24 أغسطس الماضي، إلى أن قواتها تمكنت من تدمير:- أكثر من 4 آلاف دبابة ومدرعة أوكرانية.