10 أرقام قياسية شغلت العالم في 2022.. تعرّف عليها الآن!

نشر موقع "سكاي نيوز عربية" تقريراً تحت عنوان: "تعرف على 10 أرقام قياسية شغلت العالم في 2022"، وجاء فيه:

من الارتفاع الكبير في الأسعار إلى الحرائق الواسعة مروراً بعهد الملكة إليزابيث الثانية... العام 2022 في عشرة أرقام قياسية:

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اشتعال الأسعار



تسببت أزمة أوكرانيا في 24 فبراير بارتفاع صاروخي في أسعار الطاقة والأغذية. فبلغ مؤشر الأسعار الغذائية لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في آذار مستوى غير مسبوق على غرار أسعار الغاز الأوروبي.



وانعكس ذلك ارتفاعا في معدل التضخم طوال السنة مع 10.6 بالمئة في تشرين الأول على مدار سنة في منطقة اليورو وهو أكبر ارتفاع منذ اعتماد هذا المؤشر في 1997.



تدفق اللاجئين



أدت الحرب في أوكرانيا إلى أكبر تدفق لللاجئين في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في أيار أن أكثر من ستة ملايين شخص توجهوا إلى الدول المجاورة لأوكرانيا فيما بلغ عدد النازحين داخل البلاد ثمانية ملايين. وعلى الصعيد العالمي تجاوز عدد اللاجئين للمرة الأولى عتبة المئة مليون شخص.



موجات حر وحرائق



سجلت خلال السنة أرقام قياسية على صعيد المناخ. فشهدت أوروبا أكثر مواسم الصيف حرا فيما أتت الحرائق على أكثر من 600 ألف هكتار وهو أمر غير مسبوق. على صعيد العالم، بلغت انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الأحفورية المصدر مستويات قياسية.



وابل من الصواريخ



رداً على أوسع مناورات جوية مشتركة تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أطلقت كوريا الشمالية في تشرين الثاني عددا قياسيا من الصواريخ في بحر اليابان من بينها 23 صاروخا في غضون 24 ساعة في الثاني من نوفمبر.



عهد وجنازة خارجان عن المألوف



امتد عهد الملكة إليزابيث 70 عاما أي أكثر بسبع سنوات من قريبتها فيكتوريا. وكانت حياة هذه الملكة التي توفيت في الثامن من أيلول عن 96 عاماً، خارجة عن المألوف وكذلك جنازتها في لندن. تسببت أزمة أوكرانيا في 24 فبراير بارتفاع صاروخي في أسعار الطاقة والأغذية. فبلغ مؤشر الأسعار الغذائية لدى منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) في آذار مستوى غير مسبوق على غرار أسعار الغاز الأوروبي.وانعكس ذلك ارتفاعا في معدل التضخم طوال السنة مع 10.6 بالمئة في تشرين الأول على مدار سنة في منطقة اليورو وهو أكبر ارتفاع منذ اعتماد هذا المؤشر في 1997.أدت الحرب في أوكرانيا إلى أكبر تدفق لللاجئين في أوروبا منذ نهاية الحرب العالمية الثانية. وقدرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في أيار أن أكثر من ستة ملايين شخص توجهوا إلى الدول المجاورة لأوكرانيا فيما بلغ عدد النازحين داخل البلاد ثمانية ملايين. وعلى الصعيد العالمي تجاوز عدد اللاجئين للمرة الأولى عتبة المئة مليون شخص.سجلت خلال السنة أرقام قياسية على صعيد المناخ. فشهدت أوروبا أكثر مواسم الصيف حرا فيما أتت الحرائق على أكثر من 600 ألف هكتار وهو أمر غير مسبوق. على صعيد العالم، بلغت انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الأحفورية المصدر مستويات قياسية.رداً على أوسع مناورات جوية مشتركة تجريها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، أطلقت كوريا الشمالية في تشرين الثاني عددا قياسيا من الصواريخ في بحر اليابان من بينها 23 صاروخا في غضون 24 ساعة في الثاني من نوفمبر.امتد عهد الملكة إليزابيث 70 عاما أي أكثر بسبع سنوات من قريبتها فيكتوريا. وكانت حياة هذه الملكة التي توفيت في الثامن من أيلول عن 96 عاماً، خارجة عن المألوف وكذلك جنازتها في لندن.

وأتت جموع قدر عددها بنحو 250 ألف شخص ووقفت في طوابير طويلة لالقاء نظرة الوداع أمام جثمانها المسجى في كاتدرائية ويستمنستر في العاصمة البريطانية.



إيلون ماسك: مليارات وفوضى



إيلون ماسك أغنى شخص في العالم مع ثروة تقدرها مجلة فوربس بأكثر من 199 مليار دولار نهاية 2022، عرف في 2022 بعودته عن قرارات عدة بشأن خدمة تويتر التي اشتراها في نهاية المطاف في تشرين الأول بسعر 44 مليار دولار وتدابير قاسية إذ صرف نصف موظفي شبكة التواصل الاجتماعي هذه التي شهدت أيضا سلسلة من الاستقالات.



مزاد علني قياسي



بيعت مجموعة الأعمال الفنية التي يملكها بول آلن أحد مؤسسي مايكروسوفت بمزاد علني في نوفمبر بمبلغ إجمالي قياسي بلغ 1.62 مليار دولار مع لوحات لفنانين من أمثال جورج سورا وبول سيزان وفينسنت فان غوخ وغوستاف كليمت.

وفي مؤشر آخر إلى حيوية السوق الفنية أصبحت لوحة بورتريه لمارلين مونرو بريشة أندي وارهول في أيار أغلى قطعة فنية منجزة في القرن العشرين إذ بيعت بسعر 195 مليون دولار.



على عرش كرة المضرب



بفوزه ببطولة رولان غاروس الفرنسية المفتوحة لكرة المضرب للمرة الرابعة عشرة، حسّن الإسباني رافايل نادال رقمه القياسي في عدد الالقاب التي حققها الرجال في دورات رئيسية مع حصده 22 بطولة غران سلام متقدما على الصربي نوفاك ديوكوفيتش (21 لقبا) والسويسري روجيه فيدرر (20 لقبا) الذي اعتزل اللعب في أيلول.



أما اللاعبة الأميركية سيرينا وليامس التي اعتزلت في سبتمبر أيضا، فقد حققت 23 لقبا من دورات غران سلام.



تايلور سويفت



أثار صدور الألبوم العاشر للمغنية الأميركية تايلور سويفت "ميدنايتس" في تشرين الأول أعطالاً في منصة البث التدفقي "سبوتيفاي" وحطم الرقم القياسي لأكثر البوم "يتم الاستماع إليه في يوم واحد".

ونالت المغنية الأميركية أيضا لقب "أكثر مشاهير العالم تلويثا في السنة" بسبب رحلاتها الجوية الكثيرة في طائرة خاصة على ما ذكرت وكالة "يارد" للتسويق.



ثمانية مليارات عدد سكان العالم



تجاوز عدد سكان العالم ثمانية مليارات نسمة في منتصف تشرين الثاني على ما أفادت الأمم المتحدة التي اعتبرت انه "نمو غير مسبوق" في حين كان العدد 2.5 مليار نسمة في 1950.