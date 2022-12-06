تركيا تعاود تهديد اليونان... ما السبب؟

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جاءت تصريحات تشاووش أوغلو في أعقاب تقارير عن مناورات عسكرية يونانية على جزيرتي رودس وليسبوس في بحر إيجة. هدد وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو مرة أخرى بـ"اتخاذ إجراءات" ضد اليونان إذا واصلت تسليح جزرها في بحر إيجة والتي تقول أنقرة إنها يجب أن تظل منزوعة السلاح بما يتماشى مع المعاهدات الدولية.جاءت تصريحات تشاووش أوغلو في أعقاب تقارير عن مناورات عسكرية يونانية على جزيرتي رودس وليسبوس في بحر إيجة.

ويشدد المسؤولون الأتراك على أن نشر الجنود أو الأسلحة في بعض الجزر القريبة من سواحلها يشكل انتهاكا لوضعها غير العسكري وفقا للقانون الدولي.

(العربية)