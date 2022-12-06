هل تٌقدّم جورجيا الدعم العسكري لأوكرانيا؟

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صرح عضو البرلمان الجورجي، ماموكا مدينارادزي، بأن بلاده لن تقدم أية مساعدات عسكرية إلى كييف.وأضاف مدينارادزي، أن جورجيا تقدم الدعم السياسي الكامل والمطلق لأوكرانيا، والمساعدات الإنسانية بما يفوق إمكاناتها، لكنها لن تقدم الدعم عسكري بسبب مشاكلها الخاصة في أبخازيا، وأوسيتيا الجنوبية.ومن جهته صرح القائم بأعمال أوكرانيا لدى جورجيا، أندري كاسيانوف، بأن بلاده ناشدت تبليسي مرارا تزويدها بالمعدات العسكرية، لكنها تجاهلت ذلك.